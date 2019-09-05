Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Cafer Karakaya (54) yönetimindeki 58 AAH 541 plakalı motosiklet, Sanayi Sitesinden D-100 kara yoluna çıktığı esnada Engin Çağlayan'ın kullandığı 55 SC 534 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Karakaya, Suşehri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.