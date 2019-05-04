Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı

Samsun'da, motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Baki Esen Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Ç. idaresindeki 55 VH 029 plakalı otomobil ile Ali Osman U. idaresindeki 55 AAU 141 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücünün yanı sıra motosiklette bulunan Furkan B. yaralandı. Kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar özel bir hastane ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Osman U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA