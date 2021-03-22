Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır 2 kişi yaralandı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır 2 kişi yaralandı

22.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:06
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza Kahta Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 VA 7711 plakalı Opel marka otomobil ile Mehmet O. (18) yönetimindeki motosiklet Kahta OSB yolunda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet O. ile arkasında oturan Ferhat Ç. (18) yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet O. ve Ferhat Ç.'ye ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücü Mehmet O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ferhat Ç. ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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