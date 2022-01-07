Motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu sinirler gerildi

SAMSUN (İHA) - Samsun'da seyir halindeki motosikletin yol ortasında aninde duran otomobile arkadan çarpması sonucunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Otomobili kullanan kadının yakınları ile motosiklet sürücüsü arasında kavga çıktı.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı yan yol üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aniden durduğunu iddia ettiği otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Düştükten sonra aniden önünde duran kadın sürücüye tepki gösteren motosiklet sürücüsüne otomobil içerisinde bulunan erkek şahıslar ve yakınlarda bulunan kadının tanıdıkları tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü ile kadın sürücünün tanıdıkları arasında kavga meydana geldi. Olay yerine çok sayıda resmi polis ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri geldi.

5 kişi tarafından darp edildiğini iddia eden motosiklet sürücüsü yanına bir yakını da gelince sinirler daha da gerildi. İki tarafta birbirlerine sözlü tehditte bulundu. Araya giren polis ekipleri ve esnaf kavgaya karışan tarafları sakinleştirmekte zorluk çekti. Daha sonra sakinleşen iki taraf birbirlerinden şikayetçi olmayarak olay yerinde uzaklaştı. - SAMSUN