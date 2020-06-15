Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
15.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:44
Çorum'un Sungurlu ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Başpınar Mahallesi Mezarlık caddesinde motosiklet ile minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü kafasını aracın camına çarparak, motorda bulunan diğer kişi ise yola savrularak yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM
Kaynak: İHA