Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında imam olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında imam olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Kemal Ballı idaresindeki 02 HY 890 plakalı motosiklet ile Abuzer Can idaresindeki 63 AL 380 plakalı Toyota marka kamyonet Demokrasi Parkı önünde çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed Kemal Ballı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cami imamı olduğu öğrenilen Ballı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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