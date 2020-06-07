Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Meydana gelen kaza, Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen M.K.Kaya yönetimindeki 27 SZ 661 plakalı motosiklet ile diğer yönden gelen M. Vural yönetiminde ki 27 SD 900 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada yola savrulan M.K.Kaya yaralandı.

Yaralı, kaza yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA