Motosiklet ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen M.K.K. yönetimindeki 27 SZ 661 plakalı motosiklet ile diğer yönden gelen M.V. yönetimindeki 27 SD 900 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada yola savrulan M.K.K. yaralandı. Yaralı, kaza yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA