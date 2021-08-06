Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur B. idaresindeki 55 AJ 539 plakalı kamyonet ile Muzaffer T.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Muzaffer T. ve motosiklette bulunan Kadir G. ve Serkan S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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