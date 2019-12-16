Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

16.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:45
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

'da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Eskisaray Camii önünde dönüş yapmak isteyen sürücüsü öğrenilemeyen 02 ZA 644 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed G., idaresindeki 27 AZH 56 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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