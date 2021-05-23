Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile engelli aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile engelli aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde meydana geldi.

İnegöl merkezden Cerrah kavşağına seyir halinde olan sürücü İşitme engelli Hazım A. (45) yönetimindeki 3 tekerlekli engelli aracı, ara sokağa dökmek için manevra yaptığı sırada arkasından gelen Sürücü Muhammed Miraç Y. (22) yönetimindeki 16 ANA 614 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile engelli aracında yolcu Rabia A. (20) yaralandı.

2 yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza! Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşüp öldü
Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza! Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşüp öldü
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Volkan Bozkır Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Ataizi Prens William Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 01:12:34. #1.15#

title