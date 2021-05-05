Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Emre K., idaresindeki 02 LA 147 plakalı motosiklet ile 10 yaşlarındaki Emirhan İ'nin kullandığı bisiklet Cumhuriyet Mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Emre K., ile bisiklet sürücüsü Emirhan İ., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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