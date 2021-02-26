Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

İZMİT'te motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün, İzmit Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan G.'nin (28) kullandığı motosiklet karşı yönden gelen E.K.'nin (14) kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Ramazan G. ve E.K. yere düştü. Kazayı gören esnafın yardımına koştuğu yaralılardan Ramazan G. İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, E.K. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Kazayı görünce yardıma koştuğunu söyleyen esnaf Nurettin Özkaraman, "İş yerinde çalışıyordum, bir gürültü duyunca dükkan dışına çıktım. Motosiklet ile bisikletlinin çarpışma sonucu yerde yattıklarını gördüm. Hemen yardımlarına koştum. 112'yi arayıp yardım istedik. İnşallah durumları iyidir" dedi.Bisiklet sürücüsü E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.- İzmitkocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ