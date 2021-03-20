Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü
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Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü

20.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:01
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erbaa ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Erbaa'dan Niksar ilçesi istikametine seyir halinde olan Hasan M. idaresindeki motosiklet bisikleti ile kavşaktan karşı yöne geçmeye çalışan Şehri Kayabaş'a (71) çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce ileri savurulan Kayabaş olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Hasan M. ile motosikletin arkasında bulunan İbrahim B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftçi emeklisi yaşlı adamın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Pols ekipleri bir süre trafiğe kapatılan yolu tekrar ulaşıma açtı. - TOKAT

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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