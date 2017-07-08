Motosiklet ile bisiklet böyle çarpıştı

Bisiklet yoluna giren motosiklet bisiklete çarptı

Kadıköy'de bisiklet yoluna giren bir motosiklet bisiklete çarptı kaza anı ise bisikletli vatandaşın kask kamerasına yansıdı



İSTANBUL - Kadıköy'de bisiklet yoluna giren bir motosikletli bisiklet süren vatandaşa çarptı. Kaza anı ise bisikletlinin kask üstünde bulunan kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde, Kadıköy, Caddebostan'da bulunan sahil yolundaki bisiklet yolunda meydana geldi. Bisiklet yolunda kendi halinde seyreden bisiklet sürücüsünün karşısına çıkan motosikletli, bisikletliye çarptı. Bir anda kendisine çarpan motosiklet ile neye uğradığına şaşıran bisikletli şahıs "Senin bu yolda ne işin var" diyerek tepki gösterdi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı bisikletli vatandaşın, kask kamerası tarafından saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, motosikletiyle sahildeki bisiklet yoluna dalması ve bisiklete çarpma anı yer alıyor.