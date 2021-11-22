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Motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Finike ilçesinde motosiklet ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesinde motosiklet ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Finike ilçesi D-635 karayolu Arif Mahallesi mevkiinde dün saat 14.25'te sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; N.T. (28) idaresindeki 07 APM 908 plakalı motosiklet ile Arif Mahallesi çıkışında, aynı istikamette ilerleyen S.D. (63) idaresindeki 07 TD 938 plakalı araç çarpıştı.

Kazayı araç sürücüsü S.D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan C.K. (43), ufak sıyrıklar ile atlattı. N.T. ise bacağında ve kolunda meydana gelen kırıklar nedeni ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - ANTALYA

Motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı

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