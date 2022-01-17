MOTOSİKLET HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİ YAKIT ALDIKLARI KREDİ KARTI YAKALATTI - Haberler
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MOTOSİKLET HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİ YAKIT ALDIKLARI KREDİ KARTI YAKALATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de, 5 hırsızlık şüphelisi, çaldıkları motosiklete yakıt aldıkları kredi kartı bilgilerinden yola çıkılarak kimlikleri tespit edilip yakalandı.

GÜNGÖREN'de, 5 hırsızlık şüphelisi, çaldıkları motosiklete yakıt aldıkları kredi kartı bilgilerinden yola çıkılarak kimlikleri tespit edilip yakalandı. Şüphelilerin, motosikleti çalmaları ve yakıt almaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören Merkez Mahallesi'nde apartmanın önünde anahtarı üzerinde unutulan motosiklet, 5 Ocak Çarşamba günü çalındı. Bildirilmesiyle harekete geçen polis ekipleri, olay yeri ve güzergahtaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelilerin çaldıkları motosiklete binerek, akaryakıt istasyonuna gittikleri belirlendi. Yakıtın alındığı kredi kartı bilgilerinden yola çıkan ekipler, F.A.'nın adresini tespit etti. Ardından F.A. ve arkadaşları U.C., S.Ç., H.C. ve B.C.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.C., S.Ç., H.C. ve B.C.T. serbest bırakılırken, F.A. ise, Motosiklet Hırsızlığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, motosikleti çalmaları ve yakıt almaları güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİ YAKIT ALDIKLARI KREDİ KARTI YAKALATTI

MOTOSİKLET HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİ YAKIT ALDIKLARI KREDİ KARTI YAKALATTI

MOTOSİKLET HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİ YAKIT ALDIKLARI KREDİ KARTI YAKALATTI

MOTOSİKLET HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİ YAKIT ALDIKLARI KREDİ KARTI YAKALATTI

MOTOSİKLET HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİ YAKIT ALDIKLARI KREDİ KARTI YAKALATTI

MOTOSİKLET HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİ YAKIT ALDIKLARI KREDİ KARTI YAKALATTI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kredi Kartı, Motosiklet, Polis, Ocak, Güncel, Haber

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