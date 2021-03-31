İZMİR Motosiklet hırsızlığından tutuklandı

Motosiklet hırsızlığından tutuklandıİZMİR'in çeşitli ilçelerinde 200'ü aşkın hırsızlık suçundan kaydı bulunan P.Ü. (13), yine motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı.

Motosiklet hırsızlığından tutuklandı

İZMİR'in çeşitli ilçelerinde 200'ü aşkın hırsızlık suçundan kaydı bulunan P.Ü. (13), yine motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü., tutuklandı.

Buca ilçesinde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan ekipler, adresteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık yapan şüphelinin P.Ü. olduğu tespit edildi. P.Ü., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü. tutuklandı. P.Ü.'nün hırsızlık suçundan 200'ü aşkın kaydı olduğu, geçtiğimiz günlerde Manisa'da bir yurda yerleştirildiği ancak oradan kaçıp motosiklet çalarak tekrar İzmir'e geldiği ortaya çıktı. P.Ü'nün hırsızlık yaptığı anlar ise, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde P.Ü'nün, bir işyeri önündeki motoru alıp gittiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı