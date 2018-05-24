Motosiklet Hırsızlığına Gözaltı

Samsun'da motosiklet çaldığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin motosikletini çaldığı iddia edilen S.K. (19), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN