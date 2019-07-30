Motosiklet hırsızlığına adli kontrol

Samsun'da çalışmayan motosikleti için yardım isteyen Irak uyruklu bir kişiye yardım etme bahanesiyle motosikletini alıp kaçan genç, mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ediline bilgiye göre, Irak uyruklu bir kişi motosikleti çalışmayınca yoldan geçenlerden yardım istedi. Bu sırada Iraklı şahsa yardım etme bahanesiyle motosikleti çalıştırmak için üzerine binen E.Ö. (18) çalıştırdığı motosiklet ile kayıplara karıştı. Olay polise haber verildi. Motosiklet ise terk edilmiş olarak bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri parmak izinden yola çıkarak kimlik tespiti yapılan motosiklet hırsızlığı şüphelisi E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ö. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA