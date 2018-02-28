Motosiklet Hırsızlığına Adli Kontrol
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Motosiklet Hırsızlığına Adli Kontrol

Samsun’da motosiklet hırsızlığı olayına karışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Motosiklet Hırsızlığına Adli Kontrol

Samsun'da motosiklet hırsızlığı olayına karışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen F.K., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen F.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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