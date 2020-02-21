Motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı
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Motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde adliyeye sevk edilen motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı.

21.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:51
Motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı

'un ilçesinde adliyeye sevk edilen hırsızlığı zanlıları tutuklandı.


Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Kemalpaşa Mahallesi'nden park halinde bulunan 55 JA 489 ve 55 JL 928 plakalı 2 motosikletin çalındığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. Motosikletlerin sahibi S.K. Caddesi üzerinde çalınan motosikleti gördü. S.K. polisi arayarak motosikletinin 19 Mayıs Caddesi'nde olduğunu, başında 2 kişinin bulunduğunu ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikletin yanında bulunan E.D. ve C.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı.


Zanlılar yapılan sorgularında suçlarını itiraf ettiler. Çalınan diğer motosiklet de Fatih Mahallesi'nde ekiplerce bulundu. Motosikletlere ait kask, sepet ve plakalar zanlıların evinde yapılan aramada ele geçirildi. Gözaltındaki şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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