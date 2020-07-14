Motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
14.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:49
Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 motosikletin kilitlerinin kırılarak çalınması üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelisi İ.K. Niksar'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA