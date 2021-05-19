Motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı
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Motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı

Motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalanırken, çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalanırken, çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Sakintepe Mahallesi'nde S.S. ve M.S. isimli şahıslara ait motosikletler kimliği meçhul kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Eskişehir'de ikamet eden şüpheliler O.B., O.K., A.A., İ.A, ve İ.B. çaldıkları motosikletler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin karıştıkları olaylarda çaldıkları motosikletler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sahiplerine teslim edilirken adli makamlara sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı
Motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı
Motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı
Motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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