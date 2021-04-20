Motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de farklı suçlardan aranması olan 3 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi yakalandı.

Eskişehir'de farklı suçlardan aranması olan 3 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Hacı Ali Bey, Yenibağlar ve Işıklar mahallelerinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Polis, hırsızlıkları Umutcan T. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin ayrıca elektrikli bisiklet hırsızlığı, evden hırsızlık, tehdit ve hakaret ile 2 adet motosiklet hırsızlığı olayından firar olduğu öğrenildi. Polis ekipleri hırsızlık olaylarının şüphelisi Umutcan T.'yi dün yakalayarak ilgili adli makama sevk etti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan motosikletler ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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