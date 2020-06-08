Motosiklet hırsızlığı şüphelileri Bozüyük'te yakalandı Kütahya'da iki motosikleti çaldıkları iddia edilen biri kadın iki şüpheli, Bozüyük'te gözaltına alındı.

Kütahya'da iki motosikleti çaldıkları iddia edilen biri kadın iki şüpheli, Bozüyük'te gözaltına alındı.

Tekke Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan iki motosikletten şüphelenen Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakalarını sorguladı.

Ekipler, motosikletlerin iki gün önce Kütahya'da çalınan motosikletler olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.N. ve S.N. işlemlerinin ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA