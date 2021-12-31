Motosiklet hırsızlığı kamerada, sahibi bulana bin lira ödül verecek

KONYA (İHA) - Konya'da bir apartmandan motosikletin çalınması güvenlik kamerasına yansırken, motosikletini bulmak için sokak sokak gezip çalıntı ilanı asan 20 yaşındaki genç, motosikletini bulana bin lira ödül verecek.

Olay, 16 Aralık Perşembe günü saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Emin Çobanoğlu, akşam okuldan geldikten sonra 16 LMZ 27 plakalı motosikletini sokak üzerindeki apartman girişine kilitleyerek evine çıktı. Sabah evden markete ekmek almak için çıkan Çobanoğlu, motosikletini bıraktığı yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonrasında şüpheli şahıs belirlendi. Polis, incelemelerin ardından şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"Bulan kişiye bin lira ödeyeceğim"

Motosikletin sahibi Muhammed Emin Çobanoğlu, "Çalınan motosikletimi almak için heves ettiğim zaman dolar kuru biraz daha düşük olduğu için fiyatı makuldü. 10 bin lira civarındaydı o zamanlar. 3-4 ay arası çalıştım ve paramı biriktirip aldım motosikleti. Şu an 30 bin civarı ediyor. Bir nevi motorla iki sevgili gibiydik, hani bir yol arkadaşımı, bir sevgilimi çalmışlar gibi oldu" dedi.

Olay gününü anlatan Çobanoğlu, "Yağmurlu bir gündü, motosikletimin ön aydınlatma ünitesi ıslandı. Ben de getirdim. Akşam 10 sıralarında ön ünitesini söküp apartmanın içine kilitleyip yukarıya çıktım. Üniteyi temizledim, toparladım ertesi gün takmayı planlıyordum. Ertesi sabah ekmek almaya indiğimde motosiklet yoktu. Motorumu çok sevdiğim için hem manevi hem maddi değeri büyük. İnsanların dikkatini çekebilmek için ortaya bir para miktarı koyduk ve bunun biraz daha inandırıcı para miktarı olması gerekiyordu. O yüzden bin lira gibi bütçe ayırdık. Bulan kişiye bin lira ödeyeceğim" diye konuştu. - KONYA