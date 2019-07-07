Motosiklet hırsızlığı kamerada

MALATYA - Malatya'da bir dükkanın önünde duran motosiklet 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay kent merkezinde yaşandı. Gece vakti motosikletin bulunduğu dükkanın önüne gelen şüpheliler tekerleğinden kilitlenmiş olan motosikleti alarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda 3 şüphelinin kısa bir uğraşın arından motosikleti bulunduğu yerden alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İHA