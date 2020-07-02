Motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
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Motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

GÖÜNTÜ DÖKÜMÜ: Zanlıların hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri Zanlıların jandarmaya getirilmeleri Zanlıların adliyeye çıkartılması Çalıntı motosikletlerin jandarmaya getirilmesve sahiplerine dağıtılması Denizli'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı...

02.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:03

GÖÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zanlıların hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Zanlıların jandarmaya getirilmeleri

Zanlıların adliyeye çıkartılması

Çalıntı motosikletlerin jandarmaya getirilmesve sahiplerine dağıtılması

Denizli'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Denizli'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki 35 kamerayı 98 saat izleyen JASAT ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2019'da çalınan 4 motosiklet de ele geçirildi.

Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Manşet

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