Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden tespit edilerek yakalanan ve 13 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen hırsızlık şüphelisi ise gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart 2021 Perşembe günü Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları sonrası kimliği tespit edilen ve 13 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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