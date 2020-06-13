Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında Gaziantep'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kaydından kimliği tespit edilerek yakalanan motosiklet hırsızı zanlısı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kaydından kimliği tespit edilerek yakalanan motosiklet hırsızı zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 motosiklet çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntüsünden kimliğini tespit ettiği E.F.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlının bir binanın koridoruna park edilmiş motosikleti alıp götürdüğü yer alıyor.

Kaynak: AA