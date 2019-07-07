Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Malatya'da bir dükkanın önündeki motosiklet 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, gece vakti motosikletin bulunduğu dükkanın önüne gelen şüpheliler, tekerleğinden kilitlenmiş olan motosikleti alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda 3 şüphelinin kısa bir uğraşın arından motosikleti bulunduğu yerden alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

(Barış Türel/İHA)

Kaynak: İHA