Motosiklet hırsızlarının ateşi yüksek çıkınca koronavirüs testi yapıldı
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Motosiklet hırsızlarının ateşi yüksek çıkınca koronavirüs testi yapıldı

Motosiklet hırsızlarının ateşi yüksek çıkınca koronavirüs testi yapıldı
05.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:25

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, motosiklet çaldığı tespit edilen 4 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, motosiklet çaldığı tespit edilen 4 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. Hastaneye sevk edilen şüphelilere, 2'sinin ateşi yüksek çıkınca koronavirüs şüphesiyle test yapıldı. 'Covid-19' testi negatif çıkan şüpheliler tutuklanırken, 'sokağa çıkma yasağı'nı ihlalden 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde yaşayan kişi, sokağa çıkma yasağının olduğu 3 Mayıs Pazar günü motosikletinin çalındığını belirterek, jandarmaya şikayette bulundu. Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyip, yaptıkları araştırma sonucu şüphelilerin E.A., K.E., M.Ç. ve H.B. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, depoda yapılan aramada, 1'i en son çalınan olmak üzere 3 motosiklet ele geçirildi. Şikayete konu motosiklet, sahibine teslim edilirken, diğerlerinin de yapılan incelemede plakalarının söküldüğü ve şasi numaralarının kazındığı tespit edildi.Sağlık raporu için hastaneye götürülen 4 şüphelinin 2'sinin ateşinin yüksek olduğu belirlendi. Şüphelilere koronavirüs şüphesiyle test yapılması kararlaştırıldı. 'Covid-19' test sonuçları negatif çıkan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.A., K.E., M.Ç. ve H.B., 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı. Şüphelilere ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için jandarma tarafından toplam 12 bin 600 liralık idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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