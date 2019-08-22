Motosiklet hırsızlarını mahalle bekçileri yakaladı

22.08.2019 14:10

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde motosiklet hırsızları gece kartallarından kaçamadı.



Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece geç saatte sokakların boş olmasını fırsat bilen Y.C (26) ile İ.T. (24) isimli şahıslar, çalmaya çalıştıkları motosikleti plakası sökülmüş kamyonete yüklerken dikkatli bir vatandaş tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini gören iki şüpheli, kamyoneti ve çalmaya çalıştıkları motosikleti bırakarak kaçtı. Yakınlardaki çay bahçesinde bulunan ağaçlık alana saklanan Y.C., İ.T. ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı.



Nefes kesen kovalamacanın ardından ağaçlık alanda izlerini kaybettirdiklerini sanan şüpheliler mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gece kartallarının pençesini ansızın enselerinde hisseden Y.C. ve İ.T, polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk sorguda suçlarını itiraf etti.



Yakalanan şüphelilerinde yapılan üst aramasında bir adet bıçak ve terk ettikleri kamyonetin altına atılmış bir adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız silah ele geçirildi.



Emniyette devam eden işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheliler Y.C. ve İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA