Motosiklet hırsızlarına geçit yok
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Motosiklet hırsızlarına geçit yok

Motosiklet hırsızlarına geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet hırsızları polisten kaçamadı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet hırsızları polisten kaçamadı.

Olay, Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki motosikleti çalmak isteyen U.K. ve D.Ö. adlı şüpheliler, motosikletin kontak kısmındaki kabloları keserek çalıştırmayı denedi. Devriye atan emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde iki şüpheli motosikleti çalamadan kıskıvrak yakalandı.

Zanlılar, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Motosiklet hırsızlarına geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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