Motosiklet hırsızları yakalandı
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Motosiklet hırsızları yakalandı

Motosiklet hırsızları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çok sayıda motosiklet hırsızlığına karışan üç şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çok sayıda motosiklet hırsızlığına karışan üç şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Ziya Gökalp caddesi üzerinde park halindeki çalınan motosiklet ile ilgili yapılan geniş çaplı araştırma sonrası Nazilli Polisi bir çok kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin daha önceden de Nazilli'de çok sayıda motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren İ.T, E.G ve S.K. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakın takibe alınan şüpheli şahıslar saat 16.00 sıralarında kısa süreli kovalamaca sonucu çaldıkları motosiklet ile yakayı ele verdi. Şüpheli şahıslar İ.T ve E.G çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. ise serbest bırakıldı. Motosikleti bulunan vatandaş ise emniyet ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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