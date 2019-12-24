Motosiklet hırsızları yakalandı
Gaziantep'te faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.
Gaziantep'te faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince olayı gerçekleştirilen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 22 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi 2 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP