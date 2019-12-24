Motosiklet hırsızları yakalandı
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Motosiklet hırsızları yakalandı

Gaziantep'te faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

24.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:33
Motosiklet hırsızları yakalandı

'te faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Oto Ekiplerince olayı gerçekleştirilen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 22 2019 tarihinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi 2 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.


Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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