Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Samsun'da 2 ayrı motosikleti çaldıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi ile Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin park halindeki 2 ayrı motosikleti çaldıkları iddia edilen U.Y.(18) ve A.K.(17) Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan U.Y. ve A.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN