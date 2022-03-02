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Motosiklet hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet hırsızları yakalandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde farklı zamanlarda 4 motosiklet çalan hırsızlık zanlıları polisin sıkı takibi sonrası Bursa'da yakalandı.

MANYAS, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde farklı zamanlarda 4 motosiklet çalan hırsızlık zanlıları polisin sıkı takibi sonrası Bursa'da yakalandı.

Manyas ilçe merkezinde farklı zamanlarda meydana gelen 4 motosiklet hırsızlığının faillerini yakalamak için sıkı bir takibe başlayan Manyas Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Kent Güvenliği Sistemi (KGS) kayıtlarını da inceleyerek hırsızlık zanlılarının izine ulaştı. Bursa Yıldırım ilçesinde oldukları tespit edilen şüpheliler, yakalandıktan sonra Manyas 'a getirilerek Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiler. Zanlıların Bursa'dan çaldıkları motosikletleri Manyas'a getirdikleri, Manyas'tan çaldıklarını ise Bursa'ya götürdükleri belirtilirken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından mahkemeye sevk edilen zanlılardan B.S-L.B ve S.K tutuklanarak Bandırma Kapalı Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Motosiklet hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Araştırma, Balıkesir, Manyas, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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