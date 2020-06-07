Motosiklet hırsızları tutuklandı
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Motosiklet hırsızları tutuklandı

Gaziantep'te bir vatandaşa ait motosikleti çalan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Motosiklet hırsızları tutuklandı
07.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:32

Gaziantep'te bir vatandaşa ait motosikleti çalan 2 şüpheli şahıs tutuklandı. Şahısların motosikleti çalma anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde bir vatandaşa ait motosikletin çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, bölgede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin motosikleti çalma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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