Motosiklet hırsızları tutuklandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
03.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:10
Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, farklı tarihlerde meydana gelen 4 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip 3 kişiyi tespit etti. Şüpheliler U.A., B.A. ve K.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İHA