Motosiklet hırsızları tutuklandı
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Motosiklet hırsızları tutuklandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Motosiklet hırsızları tutuklandı
03.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:10

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, farklı tarihlerde meydana gelen 4 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip 3 kişiyi tespit etti. Şüpheliler U.A., B.A. ve K.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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