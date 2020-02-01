Motosiklet hırsızları tutuklandı

01.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:37

Niğde'de motosiklet hırsızlığı zanlısı 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre Bor İlçesi'nde motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren A.E. (19) ve S.G. (22) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA