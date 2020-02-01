Motosiklet hırsızları tutuklandı
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Motosiklet hırsızları tutuklandı

Niğde'de motosiklet hırsızlığı zanlısı 2 kişi tutuklandı.

01.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:37
Motosiklet hırsızları tutuklandı

'de motosiklet hırsızlığı zanlısı 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Bor İlçesi'nde motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren A.E. (19) ve S.G. (22) gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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