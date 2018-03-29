Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

Samsun'da 2 ayrı motosikleti çaldıkları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutukladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi ile Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin park halindeki 2 ayrı motosikleti çaldıkları iddia edilen U.Y.(18) ve A.K.(17) Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan U.Y. ve A.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verip tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen U.Y. ve A.K., mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN