MOTOSİKLET HIRSIZLARI KOMŞUNUN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kağıthane'de, gündüz saatlerinde 3 kasklı şüpheli park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Kağıthane'de, gündüz saatlerinde 3 kasklı şüpheli park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise motosiklet sahibinin komşusunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi sabah saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 kasklı şüpheli motosikletlerle bir apartmanın açık otoparkı önüne park etti. Yanında getirdiği malzemelerle otoparka giren bir kişi, park halindeki bir motosikleti sürükleyerek götürmeye başladı. Motosikleti otoparkın dışına çıkaran kasklı şüpheli arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı. Aracının çalındığını öğrenen motosiklet sahibi ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Öte yandan motosiklet hırsızlarını fark eden bir komşu da cep telefonu kamerasıyla hırsızları kayda aldı. Görüntülerde şüphelilerden ikisinin otoparka girmesi ve daha sonra da birisinin motosikleti çalıştırıp uzaklaşması yer alıyor. Kaçan üç şüpheliyi yakalamak için polisin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı