Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
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Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kent merkezinde bir iş yerinden çalınan 4 motosiklet polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulundu.

06.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:03
Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kent merkezinde bir iş yerinden çalınan 4 motosiklet ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulundu. Olayda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Düzce kent merkezinde bir motosiklet satış noktasında gece saatlerinde hırsızlık meydana geldi. İş yerine giren hırsızlar 4 adet motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdikleri anlaşılan B.P., B.Ş., H.Y., ve S.M. çalıntı 4 adet motosiklet ile birlikte yakalandı. Yakalanan motosikletler iş yerine teslim edilirken yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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