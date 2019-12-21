Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı (2)
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARAntalya'da Mustafa B.'ye ait motosiklet ve yanına bıraktığı pantolonun cebinden 770 lira çalan biri kadın 6 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
21.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:43
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Antalya'da Mustafa B.'ye ait motosiklet ve yanına bıraktığı pantolonun cebinden 770 lira çalan biri kadın 6 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA