Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı (2)
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Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARAntalya'da Mustafa B.'ye ait motosiklet ve yanına bıraktığı pantolonun cebinden 770 lira çalan biri kadın 6 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

21.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:43
Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

'da Mustafa B.'ye ait motosiklet ve yanına bıraktığı pantolonun cebinden 770 lira çalan biri kadın 6 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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