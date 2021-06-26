Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında
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Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta site bahçelerinden iki adet motosikleti çalan şüpheliler yakalandı.

Kahramanmaraş'ta site bahçelerinden iki adet motosikleti çalan şüpheliler yakalandı. Motosikletlerin çalına anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi ve Aslanbey mahallelerindeki sitelerde meydana geldi. Motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Eşkalleri belirlenen şahıslar K. E.(20) ve Ş. İ.(19) ikametlerine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgularında uçlarını kabul eden şüpheliler, motosikletleri de S.D.(19) isimli şahsa 2 bin 300 liraya sattıklarını itiraf etti.

S.D'nin ikametinde yapılan aramada çalıntı motosikletlere ulaşan polis ekibi, 'Suç eşyasını satın almak' suçundan adli işlem başlattı.

Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Ş. İ. adli kontrol alırken, K.E. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında
Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında
Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında
Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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