Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında

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Kahramanmaraş'ta site bahçelerinden iki adet motosikleti çalan şüpheliler yakalandı.

Kahramanmaraş'ta site bahçelerinden iki adet motosikleti çalan şüpheliler yakalandı. Motosikletlerin çalına anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi ve Aslanbey mahallelerindeki sitelerde meydana geldi. Motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Eşkalleri belirlenen şahıslar K. E.(20) ve Ş. İ.(19) ikametlerine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgularında uçlarını kabul eden şüpheliler, motosikletleri de S.D.(19) isimli şahsa 2 bin 300 liraya sattıklarını itiraf etti.

S.D'nin ikametinde yapılan aramada çalıntı motosikletlere ulaşan polis ekibi, 'Suç eşyasını satın almak' suçundan adli işlem başlattı.

Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Ş. İ. adli kontrol alırken, K.E. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı