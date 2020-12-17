Motosiklet hırsızları, 45 saatlik güvenlik kamerası kaydından belirlendi
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Motosiklet hırsızları, 45 saatlik güvenlik kamerası kaydından belirlendi

17.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:46
Motosiklet hırsızları, 45 saatlik güvenlik kamerası kaydından belirlendi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince 45 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek, yakalandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince 45 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek, yakalandı. 

İslahiye'nin Kırıkçalı Mahallesi'nde, park halindeki 27 SC 910 plakalı motosiklet, 30 Kasım'da çalındı. Motosiklet sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 45 saatlik kaydı izleyen ekipler, motosikletin H.G. ve A.G. tarafından çalındığını belirledi. Bunun üzerine şüphelilerden A.G., Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüpheli H.G.'nin ise başka hırsızlık olayına karıştığı için yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Çaldıkları motosikleti sattığını itiraf eden A.G., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Motosiklet hırsızları, 45 saatlik güvenlik kamerası kaydından belirlendi
Motosiklet hırsızları, 45 saatlik güvenlik kamerası kaydından belirlendi
Motosiklet hırsızları, 45 saatlik güvenlik kamerası kaydından belirlendi
Motosiklet hırsızları, 45 saatlik güvenlik kamerası kaydından belirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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