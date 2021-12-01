Motosiklet hırsızının rahat tavrı şaşırttı

Motosiklet hırsızlığı anbean güvenlik kameralarına yansıdı

Çalınan motosiklet bahçede üzeri halı ile örtülerek gizlenmiş halde bulundu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir şahsın park halindeki motosikleti çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın rahat tavırlar çaldığı motosiklet ise polisin başarılı takibi sonrası evinin bahçesinde halı ile üzerine örtülmüş bir şekilde ele geçirildi.

Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Güvenlik kameraların tarafından anbean kayıt altına alınan hırsızlık olayında, evinin önüne park ettiği motosikletin sabah uyandığından yerinde olmadığını gören bir vatandaş durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri yakınındaki MOBESE, Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmada olayı gerçekleştiren şahsın hakkında çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı bulunan K.Y., isimli kişi olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada motosikleti şüphelinin evinin bahçesinde üzerinde halı örtülerek gizlenmiş vaziyette buldu. Ele geçirilen motosiklet sonrasında sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayını gerçekleştiren K.Y., ise operasyonun ardından gözaltına alındı.

Öte yandan, K.Y.'nin motosikleti çaldığı anlarda rahat tavırlar sergilemesi ise dikkatlerden kaçmadı.