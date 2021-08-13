Motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti
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Motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti

Motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hırsızın rahat bir şekilde gelip, motosikleti düz kontak yaparak çalıştırıp kaçması görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Orta Mahalle'de bir apartmanın önünde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Rıza Katlanır'ın apartman önüne park ettiği otomobil ağzında maske, başında şapkalı biri tarafında gece yarısı çalındı. Katlanır, polis merkezine şikayetçi olurken, hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şahsın motosikletinin yanına gelip, koltuğuna oturduğu, ayağa kalkıp zaman zaman dolaştığı, tişörtünü giyip çıkardığı anlar yer aldı. Şüpheli rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, daha sonra motosikleti düz kontak yapıp olay yerinden uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

"Rahat bir şekilde çalıyor"

Motosiklet sahibi Rıza Katlanır, "Motosikletimi akşam saat 22.30'da bırakmıştım. Sonra sabah 07.30'da işe giderken bir baktım motorum yerinde yok. Geldim buraya hemen kamera kayıtlarına baktım. Gece saat 00.30'da ağzı maskeli, şapkalı biri, düz kontak yaparak motosikletimi almış. Çalarken sanki ben anahtarı vermişim gibi rahat bir şekilde çalıştırıyor, ışıklarını açıyor. Hiçbir şey olmamış gibi rahat bir şekilde çalıyor. Ben de daha sonra polis karakoluna gittim ve ifademi verip şikayette bulundum" diye konuştu. - ANTALYA

Motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti
Motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti
Motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti
Motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti
Motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti - Haberler
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